"Was soll da noch kommen?" William Shatner hat mit Captain Kirk abgeschlossen

Er antwortete dem Trekkie: "Nein, ich denke Kirks Geschichte ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich gut auserzählt." Dass die Rolle für ihn unter keinen Umständen mehr in Frage komme, machte er in einem weiteren Tweet unmissverständlich klar: "Was war daran jetzt anders als an all den anderen Statements, die ich zu Kirk vorher abgegeben habe?" Die Geschichte von Kirk sei im Vergleich zu anderen Captains ausreichend erzählt worden. Und: "Kirk ist in 'Treffen der Generationen' gestorben. Was soll da noch kommen?"