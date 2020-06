König Felipe und Letizia zeigen sich am Ballermann

Auch nach der Öffnung der spanischen Grenzen für ausländische Besucher sieht man auf Mallorca nämlich kein Licht am Ende des Corona-Tunnels. Auch am Donnerstag gab es an der Playa wenige Badegäste. "Der Ballermann in Not", titelte die "Mallorca Zeitung" in großen Lettern. Neben einem Bild des deutschen Insel-Sternchens Mia Julia (33) auf der Bühne des mit Besuchern vollgestopften Kultlokals "Bierkönig" steht auf Seite eins der "MZ": "Das war einmal."