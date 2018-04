Erhebliche Beeinträchtigungen Verdi bestreikt Flughäfen - auch München betroffen

Am Dienstag wird es Streiks am Münchner Flughafen geben – wegen der Arbeitsniederlegung kommt es zu erheblichen Behinderungen im Flugverkehr. Der Flughafen in München ist nicht der einzige, der bestreikt wird.