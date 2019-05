Was passiert mit Fred Andrews? "Riverdale": Wann wird Luke Perrys Abwesenheit erklärt?

Für Freds Abwesenheit gibt es bereits "eine Idee"

Dem 45-Jährigen sei klar, dass der überraschende Tod von Luke Perry in die Serie integriert werden muss, doch die Serienmacher wollten nichts überstürzen. "Als Luke gestorben ist, hatten wir das Ende dieser Staffel bereits ziemlich genau geplant und geschrieben", erklärte Aguirre-Sacasa. Anstatt zu versuchen, Freds Abwesenheit auf die Schnelle in die Serie hineinzuquetschen und es möglicherweise nicht richtig zu machen, entschied sich das Team für einen anderen Weg. Man habe sich die Zeit genommen, um herauszufinden, "was der beste Weg ist, um Luke und Fred zu ehren". Und das wird "zu Beginn der vierten Staffel" passieren.