Was passiert in Hawkins? "Stranger Things": Das verrät der brandneue Trailer über Staffel drei

"Wir sind keine Kinder mehr", ertönt außerdem nach einigen Einstellungen Mikes Stimme. "Was hast du dir gedacht? Dass ich den ganzen Tag in meinem Keller sitze?" Als nächstes ist Will, der in der ersten Staffel unter mysteriösen Umständen verschwand, mit Tränen in den Augen zu sehen, er scheint als einziger der Gruppe ein Problem mit der Weiterentwicklung seiner Freunde zu haben und ihrer Kindheit nachzutrauern. Steve Harrington (Joe Keery) hingegen scheint sich immer noch bestens mit der Gang und vor allem Dustin zu verstehen.