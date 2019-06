Am Dienstagabend konnten sich Joko und Klaas gegen ihren Sender ProSieben durchsetzen und gewannen die Show haushoch. Fünf von sechs Duellen entschieden die beiden dabei für sich und gewannen gegen Promikollegen Lena Gercke, Thore Schölermann, Simon Gosejohann und Palina Rojinski in Spielen wie "Dumm und Trümmer", "Ick hab' Rücken" und "Fun with Flags".