Was lief in dem Hotelzimmer? Sänger James Blunt: Freche Reaktion auf Fragen nach seinem Sexleben

Der britische Musiker James Blunt (44, "Back to Bedlam") ist auch abseits der Bühne nicht auf den Mund gefallen. Das demonstriert er nun erneut mit einem Post, in dem er die Frage eines Followers zu seinem Sexleben beantwortet. Ob er in einem bestimmten Bett in einem Hotel auf Sri Lanka Sex hatte, wollte der Follower, dessen Schwester angeblich dasselbe Hotelzimmer bewohnt, wissen. "Leider nicht. Ich hatte in dieser Nacht Magenprobleme und machte ins Bett. Richte ihr mein Bedauern aus", antwortete Blunt auf Twitter.