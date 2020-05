Jüdisches Museum am Sankt-Jakobs-Platz

Während das Jüdische Museum am Sankt-Jakobs-Platz acht Wochen lang geschlossen war, haben die Mitarbeiter in den Sozialen Medien und auf der Internetseite des Museums über ihre Arbeit berichtet. So hatten sich etwa einige bereiterklärt, das Corona-Bürgertelefon der Stadt sowie die Verteilung von Schutzkleidung zu unterstützen.