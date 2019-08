In einem Interview mit der US-Fernsehshow "Good Morning America" erzählt Siegfried nun detailliert, was aus seiner Sicht an diesem verhängnisvollen Abend passiert sei. "Der Tiger wartete auf sein Leckerli", sagt der gebürtige Rosenheimer und deswegen sei der Tiger "Montecore" (starb vor fünf Jahren) mit seinen Vorderpfoten auf die Schultern von Roy gesprungen. Der soll dem Tiger "No, no, no, no" zugerufen, aber keine weitere Reaktion gezeigt haben. Was das Tier aber nur verunsichert haben soll: Deswegen habe er Roy am Hals gepackt und von der Bühne geschliffen.