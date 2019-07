Perfekt gestylt und glamourös erschien Veronica Ferres (54). Auffallend: das frische und glatte Gesicht! Was ist das Beauty-Geheimnis der anscheinend nicht alternden Top-Schauspielerin? Sie scheint in den Jungbrunnen gefallen zu sein! Warum sie extra aus München, trotz Filmfest, anreiste? Ferres: "Marc Cain ist für mich eines der wunderbarsten Fashion Brands. Die Marke steht für wunderbare Mode, für Geschichte, aber sie ist auch modern – wie man hier auf dem Red Carpet und an meinem Outfit erkennen kann."