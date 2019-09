Was ist mit Tim? "Die Bachelorette"-Finale: Trifft nur Keno auf Gerda Lewis' Mutter?

"Sie ist mein Ein und Alles"

So entspannt wie bei den Dates scheint Keno vor dem Kennenlernen mit der potentiellen Schwiegermutter in spe nicht zu sein, wie in einem Clip bei RTL zu sehen ist. "Man ist dann ja auch ein bisschen nervös", offenbart der 28-Jährige kurz vor der ersten Begegnung mit Jolanta. Doch der Finalist weiß genau, wie er bei ihr punkten kann. "Die Gerda hat schon so viel Liebes erzählt: dass die Mutti so liebevoll ist, so herzlich, emotional", sagt er gleich zu Beginn des Vier-Augen-Gesprächs.