Was ist mit "AWZ"? Corona-Pause beendet: "GZSZ" und "Unter uns" setzen Dreharbeiten fort

"Diese Optimierungen" seien "durch die besonderen Dreharbeiten der täglichen Serien im Studio" möglich. "Der Drehbetrieb wird unter genauesten und strengen Hygienemaßnahmen, die so mit unseren Arbeitsschutzfachleuten im Einzelnen abgesprochen sind, durchgeführt", heißt es weiter. "Der Mindestabstand aller Personen" werde "durchgängig gewährt, die Verweildauer des Teams im Studio so gering wie möglich gehalten, Haare und Make-up von den Schauspieler*innen selbst übernommen". Außerdem sei es allen Mitarbeitern, "die zu Risikogruppen gehören", freigestellt, "die Arbeit am Set derzeit fortzusetzen".