Was ist in, was out? Michael Michalsky: "Dieses Jahr fallen die Trends aus"

Modedesigner Michael Michalsky (53) ist ein Mann vom Fach. Er weiß, was in diesem Sommer getragen wird und was nicht. Angesprochen auf die Fashiontrends 2020 sagt er im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news: "Dieses Jahr fallen die Trends aus." Durch die Corona-Pandemie seien "alle Trends, die im Vorfeld von den Trendforschern und großen Playern ausgerufen wurden, hinfällig". Michalsky zufolge mache sich diese Stimmung auch in puncto Style bemerkbar. "Die Menschen kaufen aktuell weniger", was der Designer aber durchaus "sehr gut" finde.