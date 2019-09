Ihr Trainer Harley Pasternak findet es "unglaublich"

Einer, der an diesem Erfolg maßgeblich beteiligt ist, zeigt sich ebenfalls stolz: Simpsons Trainer Harley Pasternak (45) lobt seinen Schützling auf Instagram: "Ich bin mehr als stolz auf diese Frau. Ich arbeite jetzt schon mehr als zwölf Jahre mit ihr zusammen und sie ist der süßeste, höflichste und respektvollste Mensch der Welt." Nachdem sie quasi "dauerschwanger" gewesen sei, sei sie nun 100 Pfund leichter und sehe jünger aus als an dem Tag, an dem er sie kennengelernt habe, so Pasternak. "Einfach unglaublich!"