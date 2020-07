Was ist genau passiert? Naya Rivera: Ihr Verschwinden ist "ein Rätsel"

Rivera war nach Angaben ihres vierjährigen Sohnes, der allein in einem gemieteten Boot auf dem See aufgefunden worden war, ins Wasser gesprungen und nicht mehr aufgetaucht. Der Junge soll unverletzt gewesen sein. Die Suche nach der Schauspielerin sei wegen der Bedingungen in dem See "kompliziert", erklärte Donoghue zuvor bei einer Pressekonferenz. "Schrecklich" seien die Sichtverhältnisse für Taucher, die nach Rivera suchen. "Wenn der Körper in etwas unter dem Wasser verwickelt ist, kann es sein, dass er niemals auftaucht."