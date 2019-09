Stefan Effenberg entschied sich für einen Umzug nach Düsseldorf

Hauptgrund für den Umzug, den die Effenbergs bereits hinter sich gebracht haben, ist ihr Mann. Ohne Genaueres zu verraten, deutete Claudia an, dass der Ruhrpott mehr berufliche Möglichkeiten für ihn als Fußballtrainer biete: "Hier in München, was gibt's denn da - FC Bayern und 1860. Und dann kommt da noch Augsburg und Nürnberg, das war's dann auch schon".