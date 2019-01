Was ihr jetzt Probleme macht Schwangere Jessica Simpson hat 45 Kilo zugenommen

Während andere prominente Schwangere sich gern in hübschen Schwangerschaftsroben und äußerst glücklich zeigen, wendet sich US-Sängerin Jessica Simpson (39, "These Boots Are Made for Walkin'") nun mit einem dringenden Hilferuf an ihre Fans: "Irgendwelche Heilmittel?! Hilfe!!!!", schreibt sie zu einem Foto von ihrem deutlich angeschwollenen Fuß, das sie auf ihrem Instagram-Account gepostet hat.