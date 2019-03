Was ihm in der Trauerphase hilft "Großer Schmerz": Fritz Wepper vermisst seine Frau sehr

Schauspieler Fritz Wepper (77) hat Anfang des Jahres überraschend seine langjährige Ehefrau, Angela Wepper (1942-2019), verloren. "Ich vermisse meine Frau sehr. Es wird nie mehr dieses Alltägliche, Normale geben, das miteinander Reden, sich in die Augen sehen. Das ist eine bittere Erkenntnis, ein sehr großer Schmerz", beschreibt der Münchner Künstler im Interview mit dem Magazin "Bunte" seinen aktuellen Seelenzustand. Jeder, der einen geliebten Menschen verloren hat, wisse, wovon er rede. An ihrem Grab in Schlitz sei er seit der Beerdigung schon "mehrmals" gewesen.