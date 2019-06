Was essen, was trinken, was tun? Den Sommer erleben wie Palina Rojinski und Riccardo Simonetti

Sommer, Sonne, Eis und Stil: Anlässlich des 30. Geburtstages von Magnum-Eis haben sich Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (34, "Willkommen bei den Hartmanns") und Influencer Riccardo Simonetti (26) ein paar Gedanken über die schönste Zeit des Jahres gemacht. Am Rande der Eröffnung des "Magnum House of Play", einer Popup-Eis-Erlebniswelt (20.-23.6. in Berlin), in dem Besucher unter anderem ihre eigenen Eis-Kreationen gestalten können, sprachen die beiden über Urlaubspläne und Hitze-Tipps.