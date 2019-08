Was erwartet sie? Greta Thunberg sticht in See: So denkt sie über ihren Segeltörn

Die schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg (16) sticht am heutigen Mittwoch in See - wenn alles nach Plan läuft. Sie startet von Plymouth im Süden von Großbritannien nach New York - mit einem Segelboot. 14 Tage soll die Überfahrt dauern. Der 16-Jährigen war es wichtig, klimaneutral nach Amerika zu reisen. Da fallen ein Flugzeug und ein großer Dampfer aus. "Die Reise wird hart und eine Herausforderung", sagt Greta Thunberg im Interview mit dem "Stern". Angst vor anhaltender Seekrankheit hat sie offenbar nicht: "Dann werde ich mich eben zwei Wochen lang übergeben." Medizin sei an Bord.