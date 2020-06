Was erwartet die Fans beim HBO-Special? Lisa Kudrow und Jennifer Aniston über die "Friends"-Reunion

Jetzt gaben allerdings Kudrow und Aniston in einem Video-Interview mit dem Magazin "Variety" weitere Hinweise auf das Special, das laut "Friends"-Erfinderin Marta Kauffman (63) nicht nur eine Dokumentation werden wird, sondern auch "frische und neue" Komponenten zeigen soll. Doch was bedeutet das genau? Aniston merkte zumindest an, dass es kein Drehbuch gäbe, was eine echte neue Folge eigentlich komplett ausschließt.