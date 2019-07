Toleranz für Schnarcher

Döner? Unerwünscht! Geruchsarm schlemmen heißt es in Zug und Flugzeug. "Kaffee ist vielleicht noch ganz angenehm, aber der Döner oder auch Mandarinen riechen natürlich sehr stark", sagt Knigge-Expertin Kaiser. Ebenfalls unangenehm: "Chips, die laute Kaugeräusche verursachen." Wer seinem unbändigen Appetit auf Rollmops mit Zwiebeln trotzdem nachgibt, hält es am besten gleich so wie die Bahnreisenden in Zentralasien: "Da ist es üblich, dass man sein Essen bei den Nachtfahrten mit den anderen teilt", erzählt Scheibler.

Toleranz für Schnarcher: Apropos Nacht – irgendwann wird der Kopf schwer, und lautes Schnarchen dringt durch Flugzeug oder Abteil. Muss man sich das als Mitreisender gefallen lassen? Kaiser jedenfalls gibt Entwarnung für alle geräuschvollen Schläfer: "Wen es stört, der wird Sie anstupsen. In einer Zwangsgemeinschaft muss man manche Dinge einfach ertragen – oder sich Ohrstöpsel mitbringen."

Alkohol auf Reisen nur in Massen

Klettern nur, wenn nötig: "Man sollte lieber aufstehen statt sich zusammenzufalten, wenn jemand seinen Platz verlassen möchte", rät Kaiser. Wilde Kletterpartien sind dagegen in Ländern unausweichlich, in denen im Schlafwaggon mehrere Betten übereinander installiert sind. "Über das untere Bett müssen die anderen Fahrgäste immer klettern, wenn sie nachts zur Toilette müssen", sagt Zug-Blogger Scheibler.

Alkohol trinken: Ein Bier oder ein Wein schmeckt manchem Erwachsenen in Zug oder Flugzeug vielleicht ganz gut zur Brotzeit am Abend. Allerdings sollte es bei einer kleineren Menge bleiben – betrunkene Mitreisende mit Alkoholfahne mag niemand gern um sich haben. In den öffentlichen Verkehrsmitteln in München ist der Konsum von Alkohol übrigens verboten.

