Außerdem habe ich am nächsten Tag einen hoffnungsvollen Termin: Eine Freundin zieht aus ihrer Wohnung am Kolumbusplatz aus. Sie zahlt für 60 Quadratmeter nur 750 Euro. Eine öffentliche Besichtigung gab es noch nicht. Ich male mir deshalb große Chancen aus, als ich zur Immobilienagentur gehe.

Losverfahren ohne genaues Datum: Null Planungssicherheit

Dabei habe ich eine dicke Bewerbungsmappe, in der ich persönlichste Informationen wie Arbeitsvertrag, Schufa-Auskunft, Gehaltsnachweise und sogar Kontoauszüge von mir und meinem Freund offenlege. Gut geht es mir dabei nicht. Aber ich weiß auch, dass ich sonst keine Chancen habe.

"Wir entscheiden dann per Los", heißt es von der genervten Mitarbeiterin, als ich ihr meine Mappe zustecke. Wann ausgelost wird, verrät sie nicht. Also null Planungssicherheit.

Im Laufe des Tages sehe ich Wohnungen, die gerade eine unbetretbare Baustelle sind, da sie komplett modernisiert werden (Mietpreisbremse ade). Und ich sehe vollmöblierte Wohnungen, bei denen die abartig hässliche Einrichtung für satte 6.000 Euro abgelöst werden soll. Aber ich sehe auch echte Traumwohnungen. Doch entsprechend hoch ist da nicht nur die Miete, sondern auch der Bewerbungsstapel.

Um unsere geringen Chancen zu erhöhen, verfasse ich ein Motivationsschreiben. Darin beschreibe ich meinen Freund und mich als die perfekten Mieter (zuverlässig, ruhig, viel Arbeit und umso weniger Partys). Dementsprechend spießig ist auch unser Bewerbungsfoto, auf dem wir in biederer Kleidung einen Spaziergang machen und uns dabei – fürs Foto gestellt – übertrieben glücklich zulächeln.

Doch obwohl es für Wohnungssuchende in München dringend empfohlen wird, merke ich schnell, dass ein solches Schreiben für Vermieter ziemlich egal ist. Es geht ihnen vor allem um eines: ums Einkommen.

Ich suche nicht nur auf Wohnungsportalen, sondern auch in den sozialen Netzwerken. Dort finde ich zwar keine Wohnung, dafür aber Suchanzeigen unserer Konkurrenz. Und die ist entmutigend: Gegen Pärchen wie sie (28, Zahnärztin) und ihn (30, Lufthansa-Pilot), die auf der Suche nach einer hübschen Altstadtwohnung mit Balkon sind und bis zu 2.500 Euro kalt bezahlen können, haben wir keine Chance.

Britischer Freund wird zum Nachteil: "Zu unsicher wegen Brexit."

Eine Zahnärztin und ein Pilot müssen sicher nicht ihren Job erklären. Ich muss das bei den Besichtigungen schon ("Journalist, kopiert man da nicht einfach alles aus dem Internet?" Oder: "Braucht man das überhaupt noch?"). Dass mein Freund Engländer ist, hilft nicht ("Das ist uns zu unsicher mit dem Brexit. Der verlässt doch bald wieder das Land.").

Mit jeder Besichtigung schrumpft mein anfänglicher Optimismus. Deshalb stopfe ich in den Mittwoch noch mehr Besichtigungstermine. Teilweise im 30-Minuten-Takt sehe ich mir Wohnungen an. Ich stehe schon um 5 Uhr morgens auf, um einen Stapel neuer Bewerbungsmappen auszudrucken. Der ist so groß, dass ich zwei Farbpatronen verbrauche.

Unter Zeitdruck laufe bei jeder Besichtigung einmal schnell durch die Wohnung und gebe meine Mappe ab. Nur eine Wohnung bleibt mir vor lauter Termin-Hektik im Gedächtnis – und zwar nicht im positiven Sinne. Es ist eine der letzten Besichtigungen an dem Tag. Die Wohnung am stark befahrenen Teil der Tegernseer Landstraße wird als Drei-Zimmer-Wohnung beschrieben.

Dass sie vergleichsweise bezahlbar ist (15 Euro warm pro Quadratmeter, ein echtes "Schnäppchen"), sieht man: Ich stehe trotz Termin fast eine Stunde für die Besichtigung an, 30 Minuten davon im Regen (die Warteschlange geht aus dem dritten Stock bis nach draußen).

Arroganter Makler: "So finden Sie keine Wohnung in München."

Die Straße ist wahnsinnig laut, es regnet im Strömen. Vor mir steht eine Mutter mit weinendem Baby auf dem Arm. Im Gespräch finde ich heraus, dass sie alleinerziehend ist und verzweifelt eine neue Bleibe sucht.

Total durchnässt werde ich in der Wohnung von einem Immobilienmakler, der in seiner Arroganz nicht mehr übertroffen werden kann, empfangen. Das in der Anzeige als "lichtdurchflutetes Raumwunder" beschriebene Objekt der Begierde stellt sich als enges, dunkles Loch mit schimmeligen Wänden heraus.

Als ich nach dem dritten Raum frage, verweist mich der Makler auf ein Kabuff, in dem ich mit meinen 1,65 Metern kaum aufrecht stehen kann – und das verdächtig an Harry Potters Besenkammer erinnert. "Das ist ja wohl ein Scherz", platzt es aus mir heraus. Der Makler nimmt seinen Stift und streicht meinen Namen auf der mehrseitigen Liste durch. "So finden Sie keine Wohnung hier", belehrt er mich und ruft den nächsten Namen auf. In seiner Position kann man nur überheblich werden, denke ich mir.

Ich laufe zurück zu meiner Freundin, trinke mit ihr eine Flasche Trost-Wein – und plane bereits, ein paar Monate auf ihrer Couch zu hausen. In keiner anderen Stadt hat mich die Wohnungssuche so heruntergezogen wie in München.

"Sagen wir mal so, es könnte mehr Geld sein"

Am nächsten Tag gehe ich trotzdem zu acht weiteren Besichtigungen. An die Wohnungen kann ich mich wieder kaum erinnern. Nur an entmutigende Sätze wie: "Ihr Partner ist Freiberufler? Ganz schwierig" oder "Sagen wir es mal so: Es könnte mehr Geld sein, das Ihnen gemeinsam zur Verfügung steht".

Doch dann klingelt plötzlich mein Handy. Wir wurden tatsächlich von einem Vermieter ausgewählt! Schnell schaue ich mir die Wohnung noch mal im Internet an – bei so vielen Bewerbungen habe ich den Überblick verloren.

Die Fliesen im Bad könnten weniger grün sein, die Wohnung insgesamt deutlich moderner und die Miete natürlich (wo nicht in dieser Stadt?) niedriger. Aber die Wohnung ist ruhig gelegen, in direkter S-Bahn-Nähe, hat einen Balkon und einen schönen Innenhof. Und die Hauptsache: Es ist eine Wohnung in München.

Lesen Sie hier: Münchner Mieterstammtisch wehrt sich gegen den Preis-Wahnsinn

Lesen Sie auch: AZ-Interview - "Bezahlbarer Wohnraum nur noch mit der SEM"