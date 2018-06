Der neuartige Kurs bringt auf 300 Metern bei etwa 90 Sekunden Laufzeit alle Disziplinen modernen Skateboardings zusammen: Street, Bowl und Mega-Ramp. Konzept und Design stammen von dem Schweizer Oli Bürgin, der seit 30 Jahren auf dem Board steht. Jetzt also die Achterbahn: "Von der Dimension her das Größte, was ich je gebaut habe", sagt Bürkin, "das Thema Slopestyle gab es im Skateboarding in dieser Form noch nicht. Die Mischung ist auf die Generation von All-Terrain-Skatern zugeschnitten, die mit jedem Hindernis etwas anfangen können. Daraus könnte eine ganz neue Skateboard-Disziplin entstehen."