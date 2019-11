Was Brad Pitt damit zu tun hat Darum kann Angelina Jolie nicht ins Ausland ziehen

US-Star Angelina Jolie (44, "Maleficent") würde offenbar gerne in einem anderen Land leben. Doch weil sie das nicht ohne ihre Kinder machen möchte, muss sie in den USA bleiben. "Ich würde gerne im Ausland leben und werde es tun, sobald meine Kinder 18 Jahre alt sind. Im Moment muss ich dort sein, wo ihr Vater leben will", erklärt sie im Interview mit dem Magazin "Harper's Bazaar" (Dezember-Ausgabe).