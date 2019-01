Was Babys so brauchen... Kardashian-Jenner-Clan: Luxus-Handtaschen für die Kinder

Babypuder, Windeln, Spielzeug - als Kleinkind muss man schon eine Menge Zeug mit sich rumschleppen. Bei den Kardashians macht man das seit Weihnachten stilecht in einer Handtasche der Luxusmarke Louis Vuitton. Wie Kim Kardashian (38) in ihrer Instagram-Story postete, kaufte sie gleich acht der bunten Taschen aus der Takashi-Murakami-Kollektion für alle Mädchen in der Familie.