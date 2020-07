Was alles passiert ist Turbulent: Kanye West zwischen Politik und Eheproblemen

Die Ehefrau des Rappers scheint zudem mit allen Mitteln gegen die Kandidatur Wests vorgehen zu wollen. Laut weiteren Medienberichten verschickte Kardashians Ehemann am Abend des 20. Juli mehrere offenbar verwirrt-wirkende Tweets, in denen er behauptet haben soll, dass sie ihn vor seinem Auftritt "wegsperren" lassen wollte. Zudem soll West behauptet haben, dass der Horrorfilm "Get Out" von Regisseur Jordan Peele (41), auf seinem Leben basiere. Ferner ließ er offenbar durchblicken, dass er in Erwägung ziehe, seine Kandidatur auf 2024 zu verschieben.

Bipolare Störung und keine Medikamente?

Dies alles lässt auch die Frage nach der geistigen Gesundheit des 43-Jährigen aufkommen. In der Vergangenheit hatte der Rapper selbst über das Thema gesprochen. Unter anderem im Jahr 2018 machte West öffentlich, dass er an einer bipolaren Störung leide, die er auf seinem Album "Ye" auch als "Superkraft" bezeichnete. Offiziell diagnostiziert wurde die Krankheit bei Kanye West angeblich vor zwei Jahren. Die Medikamente, die ihm verschrieben wurden, habe der Rapper laut eigener Aussage bereits seit einiger Zeit wieder abgesetzt, weil diese seine Kreativität eingeschränkt hätten.

Mehrere Freunde kümmerten sich nach seiner Twitter-Tirade und dem Wahlkampfauftritt, der West teilweise nur wenig stabil erscheinen ließ, um den Musiker. Auf eine Bitte auf Twitter, Kanye zu retten, erklärte Elon Musk: "Wir haben vor gut einer Stunde gesprochen. Es scheint ihm gut zu gehen." Auch der Comedian Dave Chappelle (46) sorgte sich offenbar um West. Der Rapper veröffentlichte einen kurzen Clip bei Twitter, in dem fünf Männer - darunter West und Chappelle - zu sehen sind. Der Komiker sei extra per Jet zu West geflogen, der sich gerade ohne Familie auf einer Ranch im US-Bundesstaat Wyoming aufhalten soll, die angeblich auch einen unterirdischen Bunker und einen Panikraum besitzt. Chappelle sei "von Gott gesandt und ein wahrer Freund".

Weitere Prominente standen West auf Twitter bei. Offenbar in Bezug auf den Rapper twitterte die Sängerin Demi Lovato (27) unter anderem: "Es wäre nett, wenn die Leute die Meme-Apps schließen und für jemanden beten könnten, der mit seiner geistigen Gesundheit kämpft. Was ist mit dem Mitgefühl passiert?" Kollegin Halsey (25) erklärte: "Keine Witze, jetzt." Während sie ihre Karriere der Aufklärung über bipolare Störungen verschrieben habe, sei sie beunruhigt über das, was sie gerade sehe. "Persönliche Meinungen über jemanden mal beiseite, ein manischer Vorfall ist kein Witz. Falls ihr nicht euer Verständnis oder euer Mitgefühl anbieten könnt, bietet euer Schweigen."

Alles nur ein PR-Stunt?

Unterdessen gibt es zahlreiche Social-Media-Nutzer, die die Kandidatur Wests und die Vorkommnisse der vergangenen Tage nur für einen PR-Trick halten, um Medieninteresse für ein kommendes Album zu generieren. Der Rapper hat mittlerweile mehrfach angekündigt, dass noch in dieser Woche ein neuer Longplayer erscheinen soll. Das Album, das nach seiner verstorbenen Mutter Donda (1949-2007) benannt ist und nach Angaben des Rappers am Freitag veröffentlicht wird, wird offenbar den Titel "Donda: With Child", nur "Donda" oder "DND: WTH CHLD" tragen.