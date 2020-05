Gemeinsam hätten Menzinger und Njie "einen großen Traum verfolgt", wie die 31-Jährige meint. Und zwar keinen Geringeren als jenen, "zusammen die 13. Staffel 'Let's Dance' zu gewinnen". Das Potenzial habe der Schauspieler ihrer Meinung nach auf jeden Fall gehabt. "Ich bin immer sehr vorsichtig, wenn ich Vergleiche ziehe, da ich bisher immer das Glück hatte, ganz tolle Partner an meiner Seite zu haben", schreibt sie. Dennoch sei Njie ein besonderer Kandidat gewesen. "So sehr für das Tanzen gelebt wie du hat bis jetzt keiner", richtet sie das Wort an ihn.