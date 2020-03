Essen liefern lassen? Nicht so einfach!

Was ist mit Online-Lieferungen? "Daran habe ich schon gedacht", meint Bachmaier. "Aber alle Ketten und Firmen liefern nur, wenn es einen Lift gibt. Und den gibt es ja nun eben nicht." Die Reparatur hat sich in den letzten Tagen als "unglaubliches Problem" entpuppt: "Es ist nicht zu fassen und extrem ärgerlich, ich telefoniere hundert Mal am Tag der Fahrstuhlfirma hinterher – ohne dass es etwas bringt." Als ein Mitarbeiter geschickt wurde, schöpfte Bachmaier Hoffnung. Vergeblich: "Er hat sich alles angeschaut, aber später ist der Auftrag in den Unterlagen der Firma verschwunden. Als ich mehrmals nachfragte, wusste niemand von irgendwas." Auch heute hat er häufig nachgefragt, schließlich hörte er am Telefon diese Antwort: "Vielleicht schicken wir morgen jemanden."