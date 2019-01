Warum laufen die Frauen davon? Ex-Bachelor Daniel Völz spricht über seinen Nachfolger Andrej Mangold

"Es muss wirklich was nicht stimmen, wenn Mädels heimgehen", sagte Völz nun. Auch die tränenreiche Reaktion darauf von seinem Nachfolger kann Völz nicht so wirklich nachvollziehen: "Ich weiß nicht, warum Andrej weint, nur weil die Mädels gehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in der dritten Nacht der Rosen schon so große Gefühle aufgebaut hat." Mitleid habe er nicht, aber offenbar auch wenig Verständnis für die Frauen: "Ich hätte den Mädels geraten, etwas mehr Zeit mit Andrej zu verbringen."