München - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch müssen sich MVG-Fahrgäste wieder auf die alte analoge Technik verlassen, wenn sie herausfinden möchten, wann der Bus oder die Tram kommt. Denn die MVG führt Wartungsarbeiten an den elektronischen Fahrgastinformationssystemen, die an den Haltestellen angebracht sind, durch. Zwischen 21 und 3 Uhr bleiben deshalb die Bildschirme schwarz.