Polarisieren kann sie. In "Die Zeit" fordert Fürstin Gloria von Thurn und Taxis jetzt die Pille für den Mann. Wieso solle es im Interesse der Frau sein, fragte sie, "ein Mittel zu schlucken, welches im Körper eine dauernde Schwangerschaft simuliert, nur um jederzeit Verkehr haben zu können? Wieso wurde keine Pille entwickelt, die den männlichen Samen unfruchtbar macht? Weil sich so ein Mittel nie verkaufen würde! Es muss die Frau das in vielen Fällen Krebs verursachende Mittel nehmen, damit die Herren nicht warten müssen. Dabei wären Warteschleifen der Erotik viel zuträglicher".