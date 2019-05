Warten auf die zwei letzten Bücher "Game of Thrones": Plant George R. R. Martin ein anderes Ende?

"Ich werde es zu Ende bringen"

Er höre die Leute fragen: "Wie wird alles enden? Das gleiche Ende wie in der Serie? Anders?", so Martin, der darauf nur antwortet: "Nun... ja. Und nein. Und ja. Und nein. Und ja. Und nein. Und ja." Auch auf eine andere Frage gibt es keine klare Antwort. Das fünfte Buch seiner Reihe erschien vor etwa acht Jahren, zwischenzeitlich sorgten sich die Fans bereits, ob es überhaupt noch weitere Bände geben werde. "Der Winter kommt, das habe ich euch schon vor langer Zeit gesagt... Und so ist es auch. 'The Winds of Winter' ist sehr verspätet, ich weiß, ich weiß, aber es wird fertig", erklärte der Autor.

Einen Erscheinungstermin nennt George R. R. Martin aber nicht. "Ich werde nicht sagen, wann, ich habe das schon versucht, nur um euch alle zu verätzen und mich selbst zu verfluchen... Aber ich werde es zu Ende bringen und dann wird 'A Dream of Spring' kommen."

Deshalb lohnt sich das Warten

Was die Frage nach dem Ende seiner Buchreihe angeht, schlägt Martin seinen Fans eine einfache Lösung vor: "Wie wäre es damit: Ich werde es schreiben. Ihr lest es. Dann kann sich jeder selbst eine Meinung bilden und im Internet darüber streiten." Das Warten lohnt sich aber nicht nur deshalb: Der Schriftsteller erklärte, dass die Fans damit belohnt werden, dass sie erfahren, was mit mehreren Charakteren aus den Büchern passiert, die in der HBO-Serie gar nicht aufgetaucht sind.

"Es gibt Figuren, die es nie auf den Bildschirm geschafft haben, und andere, die in der Serie gestorben sind, aber noch in den Büchern leben. Die Leser erfahren, was mit Jeyne Pool, Lady Stoneheart, Penny und ihrem Schwein, Skahaz Shavepate, Arianne Martell, Darkstar, Victarion Greyjoy, Ser Garlan der Kavalier, Aegon VI und einer Vielzahl anderer großer und kleiner Charaktere passiert, bei denen die Zuschauer der Serie nie die Gelegenheit bekommen haben, sie zu treffen", schreibt Martin.