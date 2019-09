Ampelsystem an Münchner Rolltreppen?

Diese könnte etwa so aussehen, dass Fahrgäste per Knopfdruck ihren Bedarf für einen Richtungswechsel der Rolltreppe anmelden. Parallel dazu soll es eine Ampel geben, die ähnlich wie im Straßenverkehr funktioniert. Steht sie auf Grün, darf man die Rolltreppe in eine Richtung noch betreten. Gelb heißt: Lieber warten, die Richtung wird sich bald ändern. Und Rot: Die Richtung ändert sich gerade oder hat sich schon geändert.