Warten auf Braunschweig Bayern-Basketballer suchen ihren Rhythmus

Playoffs: Steigerung in Spiel zwei notwendig

"Das fühlt sich nicht wirklich nach Playoffs an", gab Bayerns Vize-Kapitän Vladimir Lucic zu, "für mich ist es das erste Mal, dass ich Playoffs in diesem Rhythmus spiele." Teamkollege Nihad Djedovic merkte kürzlich an, dass den Bayern, die in dieser Saison mit der Euroleague einen eng getakteten Spielplan hinter sich haben, diese langen Spielpausen nicht wirklich liegen.