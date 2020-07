Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend, gegen 18 Uhr, in der Kleefeldstraße in Sauerlach. Ersten Ermittlungen zufolge übersah die Frau das rote Blinklicht des halbbeschrankten Bahnübergangs. Ihr Sohn machte sie lautstark darauf aufmerksam, woraufhin die 40-Jährige sofort eine Vollbremsung machte. Dabei kam der Nissan jedoch mitten auf den Bahngleisen zum Stehen.