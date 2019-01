Warme Jacken, Beanies, dicke Boots Modisch durch den Winter: Auf diese Must-haves setzt Alena Fritz

Modisch und sexy durch den Winter? Für Frauen eine echte Herausforderung. Das weiß auch Model und Moderatorin Alena Fritz (29). Sie ist ein großer Fan der kanadischen Outerwearmarke Nobis und verrät im Interview auf der Fashion Week in Berlin ihre Style-Tipps für kalte Tage und in welchen Outfits ihr Mann und Vater ihrer Tochter, Fußballer Clemens Fritz (38), sie am liebsten sieht.