Jasmin Tawil will zurück nach Deutschland

Gegenüber "Promiflash" sagt er: "Jasmin geht es aktuell – nach den Telefonaten, die wir führen – gut. Sie ist auf dem Weg zurück." Die 37-Jährige will offenbar nach Deutschland kommen, um ihr Album zu promoten. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter war in den letzten Jahren nicht besonders gut. "Letzendlich hoffe ich, dass alles gut wird, dass ich meinen Enkel sehe, dass ich sie sehe und dass sich unser nicht so gutes Verhältnis wieder entzerrt."