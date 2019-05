Wie verlässlich sind die Aussagen der Tochter?

Sie hatte die Gelegenheit – und die Mittel. Birgit K. habe Glykol im Internet bestellt, sagt Staatsanwalt Laurent Lafleur. Ihr Motiv sei Finanznot gewesen. Mit dem Tod von Horst K. durfte sie aber hoffen, eine Witwenrente sowie das gesetzliche Pflichtteil am Erbe zu erlangen. Sein Fazit: "Bei einer Gesamtwürdigung all dieser Indizien besteht nicht der geringste Zweifel an der Schuld der Angeklagten."