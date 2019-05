War es ihr Fehler? Emilia Clarke verteidigt sich wegen der "GoT"-Becher-Panne

Nach dem Entdecken des Serienfehlers war Daenerys alias Clarke schnell unter Verdacht geraten, weil der Becher in der entsprechenden Szene in ihrer Nähe stand. Der Sender HBO reagierte mit Humor: "Der Latte in der Episode war ein Fehler. Daenerys hatte einen Kräutertee bestellt." Die Folge gehört zur achten Staffel von "Game Of Thrones". Schon vor einem Monat entdeckte ein Zuschauer ein unpassendes modernes Extra, allerdings in der allerersten Folge der Serie: Ein Darsteller im Hintergrund trug offenbar eine Blue Jeans und ein Regencape.