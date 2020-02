War es eine erneute Schönheits-OP? Große Sorge um Sophia Vegas: Deswegen musste sie operiert werden

Es sind keine guten Nachrichten von Sophia Vegas (32, "Lick"): In einem Instagram-Post ist das Model mit ihrem Ehemann Daniel Charlier im Krankenbett zu sehen und wurde an zahlreiche Schläuche und Apparate angeschlossen. Dazu schrieb sie nur: "Wahre Liebe." Sofort schossen Spekulationen ins Feld, die zum einen in den Medien und zum anderen in den Kommentaren verbreitet wurden. Unterzog sich Vegas etwa erneut einer Schönheitsoperation oder ist sie gar ernsthaft krank?