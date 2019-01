Paris - Kurz vor Beginn der angekündigten "Gelbwesten"-Proteste hat sich mitten in Paris eine starke Explosion ereignet. 36 Personen wurden verletzt, wie eine Sprecherin der Polizei am Samstag sagte. Zwölf von ihnen hätten schwere Verletzungen davongetragen, fünf schwebten in Lebensgefahr. Unter den Schwerverletzten seien auch drei Feuerwehrleute. Die Explosion ereignete sich gegen 9.00 Uhr am Samstag in der Rue de Trévise, etwa einen Kilometer Luftlinie entfernt von der Pariser Oper. Vieles sprach für einen Unfall.