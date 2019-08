Erst wurde die alljährliche TV-Show abgesagt, dann verplapperte sich "Victoria's Secret"-Engel Shanina Shaik (28) gegenüber "The Daily Telegraph". Schenkt man ihren Ausführungen Glauben, wird es in diesem Jahr erstmals keine "Victoria's Secret"-Fashion-Show geben. Weder im Fernsehen noch auf dem Laufsteg. Modelkollegin Kate Upton (30) scheint darüber nicht traurig zu sein. Sie ließ bei ihrem Auftritt in der TV-Show "Watch What Happens Live" nun sogar anklingen, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen sei, dass es so kommen musste.