Wappnen für Karneval Rosenmontagszug: Damit sollten Sie sich ausstatten

Die Gesundheit nicht vergessen

Die Gesundheit sollte bei all dem feuchtfröhlichen Treiben nicht in Vergessenheit geraten. Neben Funktionskleidung sorgt auch ein Tee zwischendurch für ein warmes Gemüt. Mit dem Alkoholkonsum sollte man es an Karneval ohnehin nicht übertreiben. Eine Pause inklusive Wasser trinken sollte man hin und wieder in die Feierlichkeiten integrieren. Zudem sollte man zwischenzeitlich etwas Essbares wie Wurst- oder Mettbrötchen zu sich nehmen.