Wann kehrt er zu seiner Ehefrau zurück? Bruce Willis verbringt die Quarantäne weiterhin mit Ex-Frau Demi Moore

Bruce Willis (65, "The Sixth Sense") verbringt weiterhin die freiwillige Selbstisolation mit seiner Ex-Frau Demi Moore (57) und den drei gemeinsamen Töchtern Tallulah (26), Scout (28) und Rumer (31), während seine Ehefrau Emma Heming (41) mit den Töchtern Evelyn (5) und Mabel (8) alleine ausharrt. Demi Moore hat nun mit einem Instagram-Schnappschuss ein neues Update aus der Quarantäne-Gemeinschaft geliefert: Neben der Schauspielerin sind darauf Bruce Willis, die drei Töchter, zwei ihrer Lebenspartner und Moores Assistent zu sehen. Alle stecken ihre Nase in ein Buch mit dem gleichen Titel. "Familien-Buchclub - Wie man von der Couch aus die Welt regiert", schreibt Moore zu dem Bild und verrät damit, dass die Familie den gleichnamigen Ratgeber von Laura Day in den Händen hält.