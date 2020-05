Wann geht es weiter? "The Umbrella Academy": Superhelden-Action geht in eine neue Runde

Dann startet die zweite Staffel

In einem Ankündigungsvideo, in dem sieben der Hauptdarsteller - darunter Ellen Page (33, "Juno"), Robert Sheehan (32, "Misfits") und Tom Hopper (35, "Northmen") - offenbar in Corona-Selbstisolation durch die eigenen vier Wände tanzen, verrät der Streaming-Riese, dass es am 31. Juli 2020 weitergehen soll. In der Beschreibung des Clips heißt es: "Am 01. Oktober 1989 erblickten sieben außergewöhnliche Menschen das Licht der Welt. Am 31. Juli 2020 kehren sie zurück ... in der zweiten Staffel von 'The Umbrella Academy' [...]".