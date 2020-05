Welche Informationen gibt es beim Ausflugs-Ticker?

Das Angebot ist bereits jetzt breit aufgestellt: So konnte man gestern auf der Homepage schon erfahren, dass es Verkehrsbehinderungen durch Pflanzarbeiten am Rathaus auf der B318 in Tegernsee gab und welche Sonderöffnungszeiten die Tourist-Informationen in Starnberg, Herrsching und Dießen an Pfingsten anbieten. Oder auch, dass die Jennerbahn ab Samstag wieder täglich von 8 bis 17 Uhr fährt oder auch, welche Regeln wegen Maskenpflicht und Abstandsgebot auf den Schiffen der Chiemsee-Schifffahrt gelten: Die Maske muss in allen Bereichen, auch auf Freidecks, getragen werden.