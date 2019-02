Walpurgisnacht, Wilsberg,... Krimi-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, ZDF, Walpurgisnacht - Die Mädchen und der Tod (2)

DDR 1988: Die grausamen Morde an zwei jungen Frauen im Harz scheinen aufgeklärt. Doch obschon der Fall offiziell geschlossen wird, bleiben Zweifel bei West-Ermittlerin Nadja Paulitz (Silke Bodenbender). Ein weiterer Mord an einer jungen Frau gibt ihr recht: Der Serienmörder läuft noch frei herum. Hauptmann Wieditz (Jörg Schüttauf) holt Nadja zurück in den Osten. Gemeinsam mit Karl Albers (Ronald Zehrfeld) beginnt die Ermittlung gegen die Zeit, denn der Täter wird wieder zuschlagen.