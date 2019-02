Emilias Denkanstoß: "Wir müssen jetzt handeln"

Sie war bei einer "Friday for Future"-Demo am Marienplatz dabei. Aber das gilt als "Schwänzen". Also blockieren Siebt- bis Neuntklässler in ihrer Freizeit vor Schulbeginn die Abgasschleudern. Emilias Denkanstoß ist dringend. Das Mädchen ärgert sich: "Es ist fünf vor zwölf für unseren Planeten. Wir müssen jetzt handeln, nicht erst in Jahren. Wenn ich 30 Jahre in die Zukunft schaue, sehe ich wenig Grün, wenig Wasser und hungernde Menschen."