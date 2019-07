Waldo starb bei Verkehrsunfall Joe Jonas und Sophie Turner: Partner-Tattoo in Gedenken an ihren Hund

Auf seinem offiziellen Instagram-Account veröffentlichte Jonas ein Bild des Tattoos auf seinem rechten Unterarm und schrieb zum Post: "Ruhe in Frieden, mein kleiner Engel." Auch Turner zeigte das identische Motiv via Instagram-Story, in der sie um ihr "kleines Baby" trauert. Selbst ist das Paar, das gerade erst aus den Flitterwochen auf den Malediven zurückgekehrt war, nicht bei dem tödlichen Unfall zugegen gewesen. Ein Hundeausführer ging mit Waldo in der Großstadt Gassi, als das Unglück geschah. Das Ehepaar hat noch einen weiteren Hund namens Porky.